Опорні пункти рашистів були розташовані в районах Білогірки та Сухого Ставка.

У тимчасово окупованій Херсонській області українська штурмова авіація двічі вдарила по опорних пунктах російських загарбників.

Про це повідомили в ОК "Південь".

За словами речника командування Владислава Назарова, опорні пункти рашистів розташовувалися в районах Білогірки та Сухого Ставка. Наразі дорозвідуються обсяги втрат окупантів внаслідок авіаударів.

Також він розповів про ситуацію в Чорному морі. 17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту РФ маневрують поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська, серед них 6 носіїв крилатих ракет "Калібр" – загальна сума 44 – а також 4 ВДК.

На Херсонщині знищено ешелон окупантів з понад 40 вагонів

У ніч з п'ятниці на суботу високоточним ударом HIMARS був знищений залізничний ешелон з більш ніж 40 вагонів, який прибув з Криму з живою силою, технікою і боєприпасами на ж/д станцію Брилівка, Херсонської області.

За даними МВС, в результаті жива сила окупантів "перетворилася на вуглинки, техніка в купи металобрухту, а БК злетів у повітря".

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