У тимчасово окупованій Херсонській області українська штурмова авіація двічі вдарила по опорних пунктах російських загарбників.
Про це повідомили в ОК "Південь".
За словами речника командування Владислава Назарова, опорні пункти рашистів розташовувалися в районах Білогірки та Сухого Ставка. Наразі дорозвідуються обсяги втрат окупантів внаслідок авіаударів.
Також він розповів про ситуацію в Чорному морі. 17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту РФ маневрують поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська, серед них 6 носіїв крилатих ракет "Калібр" – загальна сума 44 – а також 4 ВДК.
На Херсонщині знищено ешелон окупантів з понад 40 вагонів
У ніч з п'ятниці на суботу високоточним ударом HIMARS був знищений залізничний ешелон з більш ніж 40 вагонів, який прибув з Криму з живою силою, технікою і боєприпасами на ж/д станцію Брилівка, Херсонської області.
За даними МВС, в результаті жива сила окупантів "перетворилася на вуглинки, техніка в купи металобрухту, а БК злетів у повітря".