В Одеській області населенню заборонено відвідування лісів та лісосмуг.
Про це журналістам повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"Розпорядження Одеської військової адміністрації – в'їзд та відвідування лісів і лісосмуг для цивільного населення заборонені...", - сказав Назаров, підкресливши, що пляжі і лісові смуги на сьогодні є частиною оборонної системи.
Також він закликав місцеве населення утриматися від відвідування лісів і узбережжя, щоб уникнути трагічних наслідків.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській військовій адміністрації заявляли, що пляжі відвідувати заборонено.
Нагадаємо, що раніше на Одещині затримали людей, які знімали українські блокпости та військових.