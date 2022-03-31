Військові закликають не ходити на пляжі і в лісисту місцевість, щоб уникнути трагічних наслідків.

В Одеській області населенню заборонено відвідування лісів та лісосмуг.

Про це журналістам повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Розпорядження Одеської військової адміністрації – в'їзд та відвідування лісів і лісосмуг для цивільного населення заборонені...", - сказав Назаров, підкресливши, що пляжі і лісові смуги на сьогодні є частиною оборонної системи.

Також він закликав місцеве населення утриматися від відвідування лісів і узбережжя, щоб уникнути трагічних наслідків.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській військовій адміністрації заявляли, що пляжі відвідувати заборонено.

Нагадаємо, що раніше на Одещині затримали людей, які знімали українські блокпости та військових.

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