Довіряти потрібно тільки офіційній інформації.

Російські пропагандисти поширюють фальшиве відео з боями на території Одеської області, яке насправді зняли на Уралі.

Відповідною інформацією поділився спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

Ролик був створений підставною організацією "Вільні громадяни і жителі Одеси", якої на практиці може і не існувати. На відео показані нібито бої на території Одеської області. Представники військової адміністрації вже вирахували, що ролик створили десь на Уралі — приблизно в тій місцевості, як повідомив Братчук.

Спікер закликав довіряти тільки офіційним джерелам і пообіцяв знайти людей, які можуть бути пов'язані зі згаданою організацією "Вільні громадяни і жителі Одеси".

Нагадаємо, на території області активні бойові дії не ведуться. Окупанти періодично намагаються обстрілювати Одесу. Останній раз це було два дні тому, але сили ППО збили всі ракети.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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