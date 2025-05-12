Силам оборони варто також знищувати інженерів та робочо-конструкторську документацію РФ, вважає Анатолій Храпчинський.

Українські удари по території РФ призвели до того, що окупанти змушені передислоковувати стратегічну авіацію за 4000 км від кордону. Про це в етері "Radio NV" розповів Анатолій Храпчинський, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт.

"Ефективність ураження деяких наших видів озброєння ускладнює російських підприємств, військових частин, аеродромів. І як наслідок, це суттєво погіршує логістику. Адже ворог вимушений передислокуватися у більш безпечні міста. І це ускладнює їм роботу", - сказав Храпчинський.

Водночас він зауважив, що окупанти активно змінюють виробничі потужності, розміщують їх неподалік своїх цивільних обʼєктів. А тому перед Силами оборони стоїть ще багато роботи.

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"Тому безумовно треба казати про збільшення наших можливостей щодо ударів по РФ. І далі працювати в режимі основних стейкхолдерів, якщо ми кажемо про інженерів чи, наприклад, робочо-конструкторської документації, еталонних зразків. Що не дозволить РФ повторити технології. Тому головна мета - збільшення точкових ударів на території РФ, аби в радіусі 1000 км від кордонів України не залишилося жодного стратегічного обʼєкта Росії", - додав експерт.

Удари по РФ: важливі новини

Напередодні БПЛА атакували низку стратегічних обʼєктів на території РФ. Серед них два аеродроми, завод оптоволоконних систем та інші виробничі підприємства.

Вже 11 травня стало відомо про ракетний удар по місцю дислокації російських військових у місті Рильськ, що в Курській області. За даними Telegram-каналів, було завдано удару по пункту дислокації 40-ої окремої бригади морської піхоти. Для ураження використовувалися американські ракети.

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