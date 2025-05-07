Йдеться, зокрема про авіабазу "Кубінка" в Московській області, де базуються Су-27 та МіГ-29.

На території Росії було уражено два аеродроми та низку оборонних підприємств.

Про це у Telegram-каналі повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

"У Росії атаковані важливі підприємства ВПК, а Москва знову вдарила по цивільній інфраструктурі наших міст, вбивши людей", - наголосив він.

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Так, за даними Коваленка, у Саранську було уражено завод оптоволоконних систем, який є ключовим елементом російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку. "Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні", - деталізував він.

Крім того, в Тулі було атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування" - це "один із флагманів російського ВПК", підприємство спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. "Його продукти активно використовуються під час війни в Україні", - підкреслив керівник ЦПД.

Під атакою також був і "СПЛАВ" - головний розробник реактивних систем залпового вогню у Росії. "Саме тут створювали "Гради", "Урагани" й "Смерчі", які активно застосовуються проти українських міст та на фронті", - зауважив Коваленко.

Він також зазначив, що підприємство має тісний зв’язок з концерном "Ростех" та залишається одним з пріоритетних виробників зброї для російської армії.

"Також було уражено два аеродроми ворога. Аеродром "Шайковка" у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22. Авіабаза "Кубінка" в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29", - повідомив керівник ЦПД.

Згодом Коваленко повідомив, що завод оптоволоконних систем в Саранську після удару дуже серйозно постраждав.

"Оптоволокно - це одна з переваг ворога на фронті за рахунок дронів на оптоволокні. Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Зараз стоїть питання можливої зупинки його роботи", - зауважив він.

Удар по Києву

В ніч на 7 травня Росія вдарила по Києву балістикою. Унаслідок атаки загинули двоє людей.

За даними мера міста Віталія Кличка, постраждали вісім людей. Ушпиталили чотирьох постраждалих, серед яких - троє дітей. Чотирьом людям медики надали допомогу на місці.

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