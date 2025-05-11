Місцева влада мовчить.

У мережі повідомляють про ракетний удар по місцю дислокації російських військових у місті Рильськ, що в Курській області.

За даними Telegram-каналу Exilenova+, було завдано удару по пункту дислокації 40-ої окремої бригади морської піхоти. Для ураження використовувалися американські ракети. Зазначається, що під завалами перебувають російські солдати.

Відео наслідків атаки також поширив у мережі речник Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук:

"В Рильську на Курщині мінус готель з російськими терористам. Попередньо, там розташовувався штаб одного з підрозділів. Зовсім поруч знаходиться міст через річку Сейм. Школа, що поруч - не постраждала".

Удари по військах РФ

Нагадаємо, у лютому головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звітував, що минулого року українським військовим вдалося уразити 377 об'єктів окупантів на їхній території.

Вже цього року під ударами неодноразово опинялися інші цілі. Зокрема, у населеному пункті Іванівське, що на Курщині, під ударом опинилося місце дислокації російських окупантів.

Також повідомлялося про атаку на командний пункт РФ у місті Льгов. Внаслідок цього удару було ліквідовано підполковників Валерія Терещенка та Павла Малєцького.

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