Херсонці готують запаси води та харчових продуктів й очікують на деокупацію регіону.

Журналіст Сергій Нікітенко розповів, що окупанти заборонили ввозити гуманітарні вантажі на Херсонщину з підконтрольної території України.

Його цитує "Еспресо".

"Сьогодні ситуація в Херсоні дуже напружена. В самому місті майже зникло паливо. Ціни на продукти та паливо ростуть катастрофічно. Зокрема, ціни на паливо, якими так хизувалися окупанти, вже наближаються до українських. Все це повʼязано з тим, що окупанти не мають переправ через Дніпро", - зазначив Нікітенко.

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Журналіст розповів, що херсонці готують запаси води та харчових продуктів й очікують на деокупацію регіону.

"Ціни також ростуть і на продукти харчування. Оскільки немає постачання продуктів з лівого берега Дніпра. Тому зараз вже спостерігаються черги на ринках. Самі херсонці розуміють ситуацію.Вони давно вже готувались до цієї ситуації. Окупанти, розуміючи, що вони втрачають один із важелів впливу на місцеве населення - продукти харчування, заборонили перевезення гуманітарних вантажів з підконтрольної території України. Тим самим вони намагаються створити гуманітарну катастрофу, щоб звинуватити в цьому Україну", - додав він.

Нагадаємо, що захисники України просунулись на декілька сотень метрів вглиб Луганської області.

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