На його переконання, українські воїни зараз виснажують противника, послаблюючи його наступальний потенціал.

У прес-центрі Сил оборони України "Південь" запевняють, що українські захисники мають усе необхідне для контрнаступу. Йдеться про ресурси для втілення певної стратегії. Зараз триває важка робота для виснаження наступального потенціалу противника.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

"Це офіційне джерело інформації. Очевидно, вони знають деталі стосовно і наших сил, і сил противника. Є підтвердження цієї інформації також із незалежних іноземних джерел. Але є певні нюанси. Необхідно розуміти, що ніколи неможливо повністю забезпечити всі потреби. Коли військові стверджують, що у них достатньо сил і засобів для виконання певних цілей, треба розуміти, що є план, стратегія, і цих сил достатньо саме для реалізації цієї стратегії", - пояснив експерт.

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За його словами, говорячи про прогноз подальшого розвитку подій, важливо розуміти, яку саме стратегію наразі реалізує українське командування.

"Ставка робиться не на щоденні повідомлення про звільнення якоїсь частини території чи населених пунктів. Насамперед ведеться робота на виснаження наступального та оборонного потенціалу противника", - зазначив він.

Експерт переконаний, що українське командування достатньо добре проаналізувало негативний досвід 2014 року і реалізує зовсім іншу стратегію. Мельник прогнозує, що українці отримуватимуть гарні новини з південного фронту.

"Я думаю, ми будемо отримувати приємні новини про звільнення населених пунктів, можливо, з деяким запізненням. Тут застосовується абсолютно ефективна раціональна тактика для того, щоб не штурмувати їх, а створювати умови, за яких ворог просто буде вимушений відходити. В разі необхідності населені пункти штурмують, якщо спротив нашим військам буде мінімальний. Щодо часових меж я не берусь робити прогнози, тому що це залежить від дуже великої кількості факторів, як від дій нашої сторони, так і від того, наскільки противник зможе мобілізувати резерви, перекинути їх на ті ділянки, де зараз відбуваються активні контрнаступальні дії України", - сказав він.

Нагадаємо, що 29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували в британській розвідці.

Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що звільнення окупованих територій на півдні буде довгим і дуже важким процесом.

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