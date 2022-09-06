Величезна кількість вибухів сталась на території будівель, які використовували загарбники.

Захисники України просунулись на декілька сотень метрів вглиб Луганської області.

Про це в ефірі Еспресо заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Луганська область тримається. Декілька сотень метрів за вчорашній день додалось, які наші військові контролюють. Були відбиті атаки і відбулось певне просування. Там закріпились наші захисники", - сказав він.

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Гайдай додав, що величезна кількість вибухів сталась на території будівель, які використовували загарбники.

"Це склади БК, техніка і особовий склад. За минулий тиждень росіяни втратили 400 людей особового складу в різних місцях і десь близько сотні одиниць техніки, яка там перебувала. Сподіваюсь, найближчим часом, ми почуємо ще гарні новини від наших захисників", - повідомив очільник ОВА.

Раніше Гайдай розповів, що бойовиків "ЛНР" Росія взагалі не зацікавлена визволяти з полону, їх лише цікавлять свої громадяни-військовослужбовці.

Нагадаємо, що 4 серпня з'явилася інформація, що захисники України звільнили село під Слов'янськом.

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