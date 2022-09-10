Зеленський наголосив, що українські військові йтимуть лише вперед, звільняючи територію України від окупантів, бо в України немає іншого виходу, ніж перемогти агресора.

Зимовий період може стати переломним моментом у звільненні українських територій, які окупувала Росія, але для цього нашій армії потрібне систематичне постачання необхідних видів озброєння.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський, беручи участь у панельній дискусії на 17-й зустрічі YES (Ялтинська європейська стратегія), інформує Офіс глави держави.

"Я вважаю, що ця зима – переломна, і вона може привести до швидкої деокупації України. Ми бачимо, як вони (окупанти – УНІАН) тікають на деяких напрямках. Якби ми були трохи сильніші зброєю, ми б деокупували швидше", – сказав глава держави.

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Зеленський наголосив, що українські військові йтимуть лише вперед, звільняючи територію України від окупантів.

"Ми завжди готові відстоювати свою землю", – зазначив він.

Як зауважив Зеленський, своєрідний контрнаступ України розпочався ще 24 лютого, коли українське суспільство об’єдналося в боротьбі проти ворога та переосмислило своє ставлення до батьківщини й рідної землі.

"Всі стали однієї професії. Ця професія – українець, зміст професії – вижити. Тому це головна наша контратака. Вона почалася, вона незмінна", – сказав президент.

Він наголосив, що в України немає іншого виходу, ніж перемогти агресора в цій війні.

"Всі ми точно віримо в перемогу більше, ніж вони (загарбники – УНІАН), і це головне. Головна наша зброя – що ми віримо, знаємо, відчуваємо перемогу", – резюмував глава держави.

Нагадаємо, на Харківщині українські бійці звільнили ще два населених пункти.

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