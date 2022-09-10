За словами Олексія Данілова, ЗСУ зупиняться там, де будуть закінчуватися інтереси України.

Україна повинна позбавити Росію навіть бажання нападати на своїх сусідів, особливо так, як це сталося з нашою державою. А ЗСУ під час свого контрнаступу зупиняться там, де будуть закінчуватися інтереси української сторони.

Такі заяви зробив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю порталу "Голос Америки".

"Ми маємо зрозуміти: якщо Росія залишиться в тому вигляді, в якому вона є, то це лише питання часу, коли вона зможе почати ще одну війну. Тому наше завдання — зробити Росію такою, щоб у неї не було навіть бажання думати, що вона може нападати на сусідів, тим паче у такій спосіб, як вона зробила по відношенню до нашої країни", — повідомив Данілов.

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Секретар РНБО також розповів, яким має бути закінчення війни. Вона завершиться тільки після звільнення всіх українських територій, які тимчасово окупувала Росія.

"ЗСУ зупиняться там, де будуть закінчуватися наші інтереси. І це буде залежати від багатьох обставин", — додав Данілов.

Нагадаємо, наприкінці липня російський письменник Борис Акунін спрогнозував, що зараз настала остання глава недовгої історії Російської Федерації. А військовий експерт Олег Жданов розповів, за яких умов "гаряча" фаза війни закінчиться до кінця поточного року. Це залежить від інтенсивності поставок зброї західними партнерами.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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