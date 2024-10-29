Кілька людей у важкому стані в лікарні, серед них - фельдшер.

В Херсонській області російська армія завдала дронового удару по автомобілю швидкої медичної допомоги, який прибув на виклик.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти атакували жителів Антонівки та бригаду "екстренки" з безпілотника. Внаслідок вибуху загинув 64-річний лікар.

"Поранення дістали ще двоє чоловіків, 52 років, а також фельдшер. Їх доправили до лікарні у важкому стані. Медики надають їм всю необхідну допомогу".

Окрім того, через атаку російського безпілотника вибухову травму отримала 52-річна жінка. Наразі лікарі її дообстежують.

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Російські удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, ввечері окупаційні війська РФ завдали удару по Кривому Рогу, пошкодивши триповерховий будинок, медичний заклад та газпровід. Загинула одна людина, ще 11 - постраждали.

У Харкові також чули вибух. Виявилося, що російська армія скинула авіабомбу на центр міста, зруйнувавши історичну будівлю Держпрому, що перебуває під захистом ЮНЕСКО. Внаслідок цього обстрілу постраждали восьмеро людей.

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