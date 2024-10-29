Окупанти влучили у пам’ятку національного значення.

Внаслідок російського авіаційного удару по Харкову серйозних пошкоджень зазнала будівля Держпрому (Будинок Державної промисловості).

Президент України Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, що це одна з найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО. Він опублікував кадри руйнувань.

Також він зазначив, що цього вечора від російських обстрілів потерпає багато інших українських міст та громад. Так, у Кривому Розі російська ракета влучила в житловий будинок:

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"Кожне рукостискання з воєнним злочинцем Путіним додає йому впевненості. Кожна люб’язна усмішка переконує його в тому, що його злочини можуть зійти йому з рук. Замість того, щоб загравати з ним, ми повинні примусити його до миру через нашу колективну рішучість".

Удари по Харкову та Кривому Рогу

Як повідомляв УНІАН, ввечері російські війська обстріляли центр Харкова. За попередніми даними поліції, окупанти задіяли в цій атаці ФАБ-500. Наразі відомо, що постраждали восьмеро людей.

Також під російським ударом опинився Кривий Ріг. Місцева влада повідомила про руйнування триповерхового будинку. Вже відомо про загибель одного чоловіка, ще 11 людей отримали поранення.

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