Франція має право перекинути свої війська в нашу країну, з'ясували журналісти.

Триває війна в Україні, і депутатка нижньої палати парламенту Німеччини Беатрікс фон Шторх поцікавилася в дослідницькій службі Бундестагу, як введення сухопутних військ однієї з країн-членів НАТО на українську територію вплине на так звану "справу Альянсу" (стаття 5 НАТОвського договору), у якій ідеться про колективний захист у разі нападу.

У поки що неопублікованій доповіді парламентської експертної групи написано, що "якщо держава-член НАТО діє в односторонньому порядку - тобто не в рамках заздалегідь ухваленої операції НАТО і поза структурами військового командування НАТО - ні НАТО в цілому, ні інші держави-партнери НАТО не стають сторонами конфлікту", повідомляє dpa.

У документі наголошується, що військове втручання сухопутних військ Франції у війну України проти РФ може ґрунтуватися на колективному праві на самооборону, яке прописано в ст. 51 Статуту ООН і, "отже, буде допустимим відповідно до міжнародного права". У Бундестазі додали, що якщо реакція РФ проти французьких цілей являла б собою "збройний напад", то це причина для початку "справи Альянсу".

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26 лютого президент Франції Еммануель Макрон уперше публічно висловився про можливість перекидання на українську територію збройних сил країн Заходу. Пізніше проти такої ідеї висловилися низка держав-членів НАТО, зокрема Німеччина і США.

На думку колишнього чемпіона світу з шахів, російського опозиціонера Гаррі Каспарова, Франція може відправити в Україну не сухопутні війська, а свою авіацію. Експерт підкреслив, що авіація французів дуже потужна.

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