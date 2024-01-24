Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну реанімувало Північноатлантичний альянс. Війна надала нового значення країнам уздовж східного кордону НАТО.
Видання The New York Times пише, що в 2019 році президент Франції Еммануель Макрон попередив, що НАТО стає "безмозким", і поставив під сумнів прихильність США Альянсу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року НАТО знову набуває актуальності.
Хоча Альянс безпосередньо не надає військової допомоги Україні, країни НАТО на чолі з США, найбільшим донором, надіслали обладнання на десятки мільярдів доларів. Всі країни-члени НАТО обговорюють питання військової допомоги Україні на щомісячних зустрічах в Рамштайні в Німеччині. Альянс також допомагає координувати запити України на гуманітарну допомогу.
Війна також надала нового значення країнам уздовж східного кордону НАТО, зокрема, країнам Балтії та Польщі, яка набула нового значного впливу в Альянсі. Президент Польщі Анджей Дуда був одним з перших іноземних лідерів, які відвідали Київ після початку вторгнення, і став одним з найрішучіших його прихильників.
Війна між Росією і НАТО - що пишуть ЗМІ
Видання Bild пише, що цього року влада РФ може мобілізувати ще 200 тисяч осіб. Згідно з секретним документом, навесні окупанти підуть у наступ і вже до червня відкинуть ЗСУ.
Такде в липні почнеться "прихована атака" на захід, яка буде включати кібератаки та інші форми гібридної війни в країнах Балтії, а також зіткнення і початок великих навчань на території РФ і Білорусі.
У жовтні може статися загострення через перекидання військ і озброєння в Калінінград, а вже в грудні в районі "Сувальського коридору" створять конфлікт на кордоні і "заворушення з численними жертвами".