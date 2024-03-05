Поки незрозуміло, які системи ППО розгорнула Україна, але деякі армійські чиновники й аналітики натякають на використання американських систем Patriot.

Останні два роки бойові дії в Україні точилися переважно на землі, війська вступали в перестрілки за допомогою важкої артилерії та безпілотників.

Як пише The New York Times, військово-повітряні сили обох країн відігравали другу скрипку через обмежений парк літаків України і нездатність Росії домогтися переваги в повітрі, на яку вона колись розраховувала.

Але в міру того, як російські військові продовжують наступати на сході, ВПС Росії відіграють дедалі більшу роль. За словами військових аналітиків, Москва все частіше використовує бойові літаки поблизу лінії фронту, щоб скидати потужні керовані бомби на українські позиції і розчищати шлях піхоті. За словами експертів, ця тактика, зокрема, застосовувалася в Авдіївці. Однак вона досить ризикована.

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Минулого тижня українська армія заявила, що збила сім винищувачів Су-34, майже всі з яких діяли на сході країни. Це сталося всього за кілька днів після того, як було збито літак дальньої радіолокаційної розвідки А-50. За словами українських чиновників, це було частиною серії успішних ударів по російських ВПС, під час яких Україна збила 15 літаків за кілька днів.

Поки незрозуміло, які системи ППО розгорнула Україна, але деякі армійські чиновники й аналітики натякають на використання американських систем Patriot. Директор проєкту з протиракетної оборони вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако сказав, що втрати Москви, ймовірно, були результатом "певного взаємозв'язку між тим, що російські літаки були поставлені під удар" збором розвідданих України про їхнє пересування та розгортанням систем ППО для їхнього знищення.

Зазначається, що поки неясно, якою мірою Москва зможе витримати ці втрати в довгостроковій перспективі. Цього місяця аналітики RUSI заявили, що втрати російських екіпажів становили близько 160 осіб, що вони охарактеризували як "серйозну втрату можливостей".

Полковник української армії у відставці Сергій Грабський порівняв дорогу стратегію Росії в повітрі з тактикою на землі, де Москва посилає для захоплення міст хвилі військ одна за одною, незважаючи на людські жертви.

"Росіянам все одно. Якщо у них є наказ, вони будуть використовувати всі наявні можливості, всі наявні системи озброєнь для атаки", - сказав він.

Збиття російських літаків

З початку лютого армія РФ втратила вже 15 військових літаків. Серед них як літаки тактичної авіації, які використовують для ударів керованими авіабомбами по українських позиціях на фронті, так і один літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

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