Російські військові літаки вдається збивати на значній відстані.
Про це речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі інформаційного марафону. Він пояснив, чим зумовлене успішне збиття трьох російських літаків за три дні і загалом 11 за лютий.
Зокрема, за його словами, ворог наростив авіаційну присутність на східному напрямку і став агресивнішим, що спостерігається на Авдіївському напрямку, де запускалися сотні керованих авіаційних ракет.
У цьому зв'язку українське вище військове керівництво відреагувало, а Повітряні сили ЗСУ збивають російські літаки.
"Збиваються вони доволі таки далеко. Не будемо казати точну відстань, але далеченько. Тобто, російські пілоти вже не так нахабніють, не так близько підлітають, і їм треба підлетіти ближче, аби керована авіаційна бомба полетіла далі, бо бомба планує, не має свого двигуна, і летить, фактично знижується, втрачаючи швидкість. Тому, щоб російським пілотам бити цими бомбами далі, треба ризикувати. Ризикуючи, потрапляють у такі історії, як сьогоднішня", - повідомив Ігнат.
При цьому, він каже, що в України з'являється більше засобів для того, щоби діставати ворога на дальніх підступах.
Речник додав, що це дуже важливо, і про це говорять на засіданнях Контактної групи у форматі "Рамштайн" для надання Україні більше систем і засобів.
"У світі вони є. Звичайно, в обмеженій кількості. Засоби протиповітряної оборони, а також і боєприпаси до них - це зенітні керовані ракети, теж виготовляються не швидко. Розхід у нас іде серйозний. Ви бачите скільки було до та після нового року використано наших засобів по крилатих ракетах ворога і по літаках навіть", - додав Ігнат.
Він уточнив, що українська ешелонована протиповітряна оборона працює і має виконувати усі функції.
Втрати російської авіації
Як повідомляв УНІАН, cьогодні, 29 лютого, українські Сили оборони збили один ворожий двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку. За два дні до того - 27 лютого - українські захисники збили два російські Су-34.
Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомляв, що а таких втрат бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитися, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м'ясні штурми".