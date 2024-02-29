Російським пілотам доводиться ризикувати при завданні ударів керованими авіаційними бомбами та підлітати ближче.

Російські військові літаки вдається збивати на значній відстані.

Про це речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі інформаційного марафону. Він пояснив, чим зумовлене успішне збиття трьох російських літаків за три дні і загалом 11 за лютий.

Зокрема, за його словами, ворог наростив авіаційну присутність на східному напрямку і став агресивнішим, що спостерігається на Авдіївському напрямку, де запускалися сотні керованих авіаційних ракет.

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У цьому зв'язку українське вище військове керівництво відреагувало, а Повітряні сили ЗСУ збивають російські літаки.

"Збиваються вони доволі таки далеко. Не будемо казати точну відстань, але далеченько. Тобто, російські пілоти вже не так нахабніють, не так близько підлітають, і їм треба підлетіти ближче, аби керована авіаційна бомба полетіла далі, бо бомба планує, не має свого двигуна, і летить, фактично знижується, втрачаючи швидкість. Тому, щоб російським пілотам бити цими бомбами далі, треба ризикувати. Ризикуючи, потрапляють у такі історії, як сьогоднішня", - повідомив Ігнат.

При цьому, він каже, що в України з'являється більше засобів для того, щоби діставати ворога на дальніх підступах.

Речник додав, що це дуже важливо, і про це говорять на засіданнях Контактної групи у форматі "Рамштайн" для надання Україні більше систем і засобів.

"У світі вони є. Звичайно, в обмеженій кількості. Засоби протиповітряної оборони, а також і боєприпаси до них - це зенітні керовані ракети, теж виготовляються не швидко. Розхід у нас іде серйозний. Ви бачите скільки було до та після нового року використано наших засобів по крилатих ракетах ворога і по літаках навіть", - додав Ігнат.

Він уточнив, що українська ешелонована протиповітряна оборона працює і має виконувати усі функції.

Втрати російської авіації

Як повідомляв УНІАН, cьогодні, 29 лютого, українські Сили оборони збили один ворожий двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку. За два дні до того - 27 лютого - українські захисники збили два російські Су-34.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомляв, що а таких втрат бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитися, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м'ясні штурми".

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