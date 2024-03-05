На Херсонщині за добу поменшало на 19 гармат ворожих гармат, три міномети, комплекс "Муром" та 15 автомобілів.

На лівому березі Дніпра, на Херсонщині, ЗСУ відмінусували майже 140 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки. Як повідомили у Силах оборони півдня України, основним видом ведення бойових дій в цій операційній зоні залишається контрбатарейна боротьба.

"Наші підрозділи продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра. Минулої доби ворог спромігся на два штурми без підтримки бронетехніки. Безповоротні та санітарні втрати ворога на цьому відтинку фронту склали 62 окупанти. Зазнавши таких втрат, залишки штурмовиків відійшли на вихідні позиції", - розповіли українські військові.

Йдеться, що Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримали підтвердження, що, завдяки цим заходам, на лівому березі поменшало на 75 окупантів, 19 гармат, серед яких "Гіацинт-С", та 3 міномети, комплекс відеоспостереження "Муром-М", купольну станцію відеоспостереження, 6 комплексів та станцій радіоелектронної боротьби. Також на брухт пущено 4 наземні станції керування антенами, 15 одиниць автобронетехніки.

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"Знищено 2 ворожі бліндажі та 3 спостережні пункти", - наголошують у ЗСУ.

Водночас окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, продовжують застосовувати ударні дрони різних типів. Зокрема, протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) ворог продовжуючи терор населення прифронтових територій Херсонщини, застосував 30 FPV-дронів, ударний БпЛА "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 43 осколкові боєприпаси.

Також окупанти 7 разів вдарили з артилерії по Херсону. Три рази обстріляно Золоту Балку, двічі – Берислав, під ворожими обстрілами опинилися Білозерка, Гончарне, Антонівка, Гаврилівка та Придніпровське на Херсонщині, Очаківська та Куцурубська громади на Миколаївщині.

Внаслідок злочинних дій агресора, під час артилерійських обстрілів, поранено цивільну особу. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будівлі, навчальний заклад, господарські споруди та приватний автомобіль.

Наразі відомо, що на бойовому чергуванні перебуває два кораблі ворожого флоту: по одному у Чорному та Азовському морях. Ракетоносії з пунктів базування не виходили.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Нагадаємо, за попередню бойову добу, внаслідок вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях та тилах на лівобережжі Херсонщини поменшало на 47 окупантів. Було знищено 8 гармат противника, 3 системи радіоелектронної боротьби й забезпечення зв’язку, 12 одиниць автомобільної техніки, 3 човни та 3 фортифікаційні споруди окупантів. За той же час штурмових дій ворожих підрозділів в напрямку плацдармів ЗСУ на лівому березі не фіксувалося.

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