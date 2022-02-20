Спочатку в "ДНР" показали, як атакують вони житловий дім, а потім заявили, що його "розбомбили" ЗСУ.

Проросійські бойовики так званої "ДНР" продовжують поширювати фейкові відео, звинувачуючи Збройні сили України в обстрілах житлових будинків та організації диверсій. Однак інколи дешеві постановки виходять з-під контролю.

На тлі загострення ситуації на Донбасі терористи так званої "ДНР" поширюють у соцмережах відео, на яких демонструють нібито наслідки обстрілів ЗСУ та "операції із затримання українських диверсантів". Цього разу провокація не спрацювала, адже бойовики у двох майже послідовних роликах забули змінити акторів та будинок, який самі ж атакували.

Вранці 20 лютого російські пропагандисти почали активно поширювати відео "спецоперації із затримання українських терористів". Зазначалося, що затримані "диверсанти" нібито хотіли підірвати електростанції, газопроводи та фільтрувальні станції.

У новому екшені від контрольованих Росією бойовиків показали перестрілку з використанням БТР та штурм житлового будинку, який називають "базою диверсантів". Для правдоподібності бойовики змусили одного з акторів кричати "А-а-а, допоможіть". Щоправда, зробив він це не дуже реалістично.

Згодом бойовики звинуватили ЗСУ в обстрілі житлового будинку в Донецьку, а в якості доказів надали ще один ролик. Однак "база диверсантів" та "будинок, який розбомбили ЗСУ" дивним чином виявилися однаковими.

При цьому збігаються не лише фасад будинку, а й паркан та навіть актори. Схоже, змінили бойовики тільки сценарій.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі загострилася 17 лютого – підконтрольні Росії бойовики в Луганській області обстріляли садок і школу із забороненого Мінськими угодами важкого озброєння, постраждали цивільні.

Супротивник, своєю чергою, звинуватив українську сторону у збройних провокаціях.

Пізніше – 18 лютого – у центрі Донецька був вибух. Потім стало відомо, що було підірвано автомобіль УАЗ, що належав так званому начальнику "Народної міліції ДНР" Денису Сіненкову.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін стверджував, що вибух у Донецьку є "диверсією" і "підготовкою до наступу Києва". Після вибуху в Донецьку був затриманий нібито "український спецагент".

18 лютого стало відомо, що Пушилін заявив про масову евакуацію жителів Донбасу у РФ. ЗМІ дізналися, що звернення Пушиліна про евакуацію було записане ще до загострення ситуації на Донбасі – 16 лютого.

Секретар РНБО України Олексій Данілов говорив, що Україна не збирається звільняти частину Донбасу силою. В українському Міноборони запевняли, що Київ не планує жодних наступальних операцій.

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