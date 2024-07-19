Раніше регіон неодноразово страждав від таких ударів, від яких гинуть люди та багато руйнувань.

Вчора ввечері над Одесою українські військові збили балістичну ракету "Іскандер", якою російська окупаційна армія атакувала регіон - речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук наголосив, що сталася знакова подія.

"Ракету ОТРК Іскандер, що вчора атакувала Одеську область, було збито. Знакова подія", - написав Плетенчук у Фейсбук.

Він також зазначив, що кілька попередніх ракет били по портовій інфраструктурі Одещини.

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У коментарі УНІАН Плетенчук знаковість цього збиття.

"Раніше іноді Одещина страждала від таких ракет", - сказав військовий.

За словами місцевих жителів, потужний вибух було чути у різних районах міста вчора приблизно о 21.00. Деякі користувачі соцмереж писали, що бачили як щось "розлетілося" у повітрі.

Згідно з відкритими джерелами, "Іскандер" — російський оперативно-тактичний ракетний комплекс. Здійснює запуск ракет класу земля-земля різних типів: балістичні "Іскандер", "Іскандер-М", "Іскандер-Е", крилаті "Іскандер-К". Є подальшим розвитком ОТРК 9K714 "Ока". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" — не менше 500 км (оголошена публічно) і може сягати 700 км (за експертними оцінками, при застосуванні ядерної боєголовки або полегшеної звичайної). Існує модифікація для пуску крилатих ракет 9М729 з максимальною дальністю до 2500 км, що порушує умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Нагадаємо, раніше фахівці неодноразово казали, що знищення таких боєприпасів – дуже складна задача, а Одещині потрібні новітні системи ППО для збиття балістики. Російська армія неодноразово атакувала Україну, зокрема, Одесу ракетами "Іскандер". Йшлося, що бойова частина таких боєприпасів є касетною.

Що передувало

Навесні 2024 року окупанти кілька разів атакували Одесу такими ракетами. Одна з самих резонансних подій сталася 29 квітня, коли було завдано удару по одному з елітних районів міста – по узбережжю. У цей час там було багато відпочивальників, зокрема після робочого дня. Згодом стало відомо, що удар було завдано балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. Касетні боєприпаси розлетілися на 1,5 км. У результаті загинули 5 цивільних осіб (двоє з них померли в лікарні), понад 30 дістали поранення. Згодом у лікарні померла ще одна важко поранена людина.

Унаслідок атаки значно пошкоджено будівлю Палацу студентів Національного університету "Одеська юридична академія", відомий як "Замок Гаррі Поттера". Також пошкоджено 25 цивільних автомобілів, 20 приватних житлових будинків, інфраструктурні об'єкти.

Серед поранених була вагітна жінка і колишній нардеп Сергій Ківалов, який є засновником і ексректором Одеської юридичної академії, а також президентом Міжнародного гуманітарного університету (МГУ). На території палацу загинув проректор МГУ Борис Васильєв.

Про сьому жертву стало відомо 8 травня - у лікарні помер хлопець, 2001 року народження, потім – за 4-річну дівчинку, яка не вижила після поранення в серце.

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