Таким чином, кількість загиблих від удару, який окупанти завдали наприкінці квітня, збільшилася до восьми.

У четвер, 23 травня, у лікарні Одеси померла маленька дівчинка, яка 29 квітня під час удару РФ по узбережжю отримала тяжке поранення у серце - місто було атаковано ракетою з касетною бойовою частиною, що влучила у Палац студентів Національного університету "Одеська юридична академія", відомий як "Замок Гаррі Поттера".

"Жахлива новина… Сьогодні у лікарні померла маленька Злата, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня. Їй було всього 4,5 роки", - повідомив одеський міський голова Генадій Труханов.

За його словами, медики робили усе можливе, аби врятувати життя дитини, вся Одеса молилася за неї, але травми були дуже тяжкими.

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"Мої найщиріші співчуття батькам та родині маленької Злати… Росія - країна-терорист", - наголосив міський голова.

Смерть дитини також підтвердив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На жаль, кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 людей. У лікарні померла Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини. Наші медики боролися до останнього… Немає нічого страшнішого за смерть дитини", - написав посадовець у Telegram.

Російський удар по Одесі 29 квітня

Як повідомляв УНІАН, увечері 29 квітня терористична армія РФ завдала по прибережній зоні Одеси ракетного удару - одному з елітних районів міста. У цей час там було багато людей, які відпочивали, зокрема після робочого дня. Згодом стало відомо, що удар був завданий балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. Касетні боєприпаси розлетілися на 1,5 км. Внаслідок загинуло 5 цивільних осіб (двоє з них вмерли у лікарні), понад 30 отримали поранення. Згодом у лікарні померла ще одна важко поранена людина.

Внаслідок атаки значно пошкоджено будівлю Палац студентів Національного університету "Одеська юридична академія", відомий як "Замок Гаррі Поттера". Також пошкоджено 25 цивільних автомобілів, 20 приватних житлових будинків, інфраструктурні об'єкти тощо.

Серед поранених було двоє дітей (16-річний хлопець та дівчинка, якій ще немає 5 років).

Рідні маленької дівчинки Злати зверталися по допомогу до одеситів, але просили не гроші – вони просили молитися за її рятування.

Серед поранених також - вагітна жінка та колишній нардеп Сергій Ківалов, який є засновником та ексректором Одеської юридичної академії, а також президентом Міжнародного гуманітарного університету (МГУ). На території палацу загинув проректор МГУ Борис Васильєв. Про сьому жертву стало відомо 8 травня - в лікарні помер хлопець, 2001 року народження.

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