Президент наголосив, що світ має зупинити це зло.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на кривавий ракетний удар російських терористів по Дніпру. Він заявив, що кожен винний понесе максимальну відповідальність.

"Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя. Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну", - написав Зеленський у Telegram.

Український лідер також опублікував моторошне відео наслідків ворожого "прильоту" по житловій багатоповерхівці. На кадрах видно, що два під'їзди будинку зруйновано вщент.

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Ракетний удар по Дніпру 14 січня

14 січня Росія завдала ракетного удару по Україні. "Прильоти" зафіксували у кількох областях. Зокрема, у Дніпрі окупанти поцілили у багатоповерхівку. Внаслідок удару один з під’їздів був повністю зруйнований. Згодом в мережі почали з’являтися відео, на яких можна побачити, як люди, що опинилися під завалами, кричать.

На місці трагедії працюють рятувальники та міські служби. Міський голова Дніпра Борис Філатов зазначав, що роботи, ймовірно, триватимуть всю ніч.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук інформує, що врятовані вже 20 людей, зокрема, 3 дитини. Щонайменше п'ятеро людей загинули. Також, за його інформацією, знищено два (а не один, як інформували) під’їзди.

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