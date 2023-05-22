Спеціалісти відпрацьовують локації ймовірних поховань на окупованих територіях.

Пошукові групи за останній місяць виявили у звільнених населених пунктах у Донецькій, Луганській та Харківській областях 50 тіл людей, які вважалися зниклими, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

"Ексклюзивні кадри надав командир пошукових груп у Донецькій, Луганській та Харківській областях Олексій Юков. Кадри були зроблені на деокупованих територіях під час відпрацювання локацій ймовірних поховань. Лише за минулий місяць пошуковцям вдалося підняти п’ятдесят тіл", – написав Котенко та опублікував серію світлин з пошукових робіт.

Він також закликав всіх, кому відомо про ймовірні місця поховання, повідомляти на гарячі лінії Уповноваженого. В будні дні можна звертатися за телефоном 0800339247, у вихідні – надіслати повідомлення у Viber та Telegram за номером +380958960421.

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Безвісти зниклі під час війни - що треба знати

На початку травня в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, в якому будуть зібрані дані щодо зниклих безвісти.

4 травня в МВС заявили, що від початку війни було зареєстровано 101 543 факти щодо безвісти зниклих громадян. У розшуку залишаються понад 23 тисячі осіб, які зникли за особливих обставин.

Серед розшукуваних – викрадений окупантами кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його викрали 3 березня 2022 року на Київщині. Василя, батька журналіста, окупанти відпустили, а самого Дмитра вивезли до Росії. Окупанти заперечують викрадення Дмитра Хилюка. Єдина звістка від нього за цей час – лист, написаний в квітні 2022 року.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко також повідомляв, що Офіс уповноваженого займається розшуком 7 тисяч осіб.

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