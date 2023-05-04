Є невеликий відсоток справ, коли люди звернулися, а рідні не зникали - просто немає радіозв'язку.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів про те, скільки зниклих безвісті цивільних та військових українців на даний час розшукує Офіс уповноваженого.

"Трохи більше ніж 7 тисяч людей зараз ми розшукуємо. Це ті люди, чиї родичі звернулись до нас – до Офісу уповноваженого, для того, щоб ми почали пошук їхніх рідних. Якщо брати відсотково, то це десь 15% цивільні, а інші – це звернення рідних наших військових, яких ми розшукуємо", - повідомив Котенко під час інтерв’ю, яке транслювалось в ефірі телемарафону.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин акцентував, що загалом за весь період повномасштабного російського вторгнення в Україну було заведено більше 15 тисяч справ про зникнення безвісти.

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На уточнююче питання про те, якщо зараз понад 7 тисяч осіб вважаються зниклими без вісті, то це означає, що 8 тисяч людей вже знайдені - живими або мертвими? Він відповів ствердно - "Так" та пояснив. "Що включає ця цифра, щоб було зрозуміло. По-перше, до нас звертаються люди, рідні яких знаходяться у полоні також, тобто є звернення і коли людина звільняється з полону, ми справу закриваємо, тому що людина знайшлась",- сказав Котенко.

Він додав, що біля 1 тис. 500 тіл загиблих українських захисників вдалось повернути додому.

Крім того, Уповноважений з питань осіб зниклих без вісті зауважив, що є ще невеликий відсоток справ, коли люди звернулися, а рідні не зникали - просто немає радіозв'язку.

"Буває таке, що і по тижню, по два, а то й по місяцю нема радіозв'язку з людиною, а рідні до нас звертаються і розшукують",- сказав Котенко.

Він зазначив, що в цю ж цифру входять також звернення щодо полонених. "Якщо ми на 100% знаємо, що людина знаходиться у полоні, є відеодокази, фотодокази і підтвердження Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Це також доказ", - підкреслив Котенко.

Зниклі безвісти в Україні - деталі

2 травня в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, де будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти. Цей реєстр був розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

4 травня в МВС назвали кількість зниклих безвісти українців. За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка від початку війни було зареєстровано 101 543 факти щодо безвісти зниклих громадян. У подальшому ця інформація була внесена до єдиного обліку, який ведеться Національною поліцією, далі проводилися першочергові дії з перевірки. Зазначалося, що 54 310 осіб було розшукані. За словами заступника міністра МВС Тимченка у розшуку залишаються 23 760 осіб, які зникли за особливих обставин.

Крім того, раніше повідомлялося про розшук викраденого Росією кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка, якого разом з його батьком росіяни викрали 3 березня 2022 року під час окупації Київщини. Згодом Василя – батька Дмитра Хилюка, окупанти відпустили, а Дмитра разом з ще сотнями українців, незаконно вивезли до Росії. Зазначалося , що єдиною звісткою був лист журналіста від квітня 2022 року. Акцентувалося, що Росія у публічній комунікації заперечує викрадення Дмитра Хилюка.

Сьогодні, 4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі УНІАН повідомив, що близько тижня тому запрацював новий канал, завдяки якому українська влада може отримувати дані про полонених Росією цивільних українців. Він зазначив, що направляв лист до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової для отримання детальнішої інформації про викраденого Росією журналіста УНІАН Дмитра Хилюка, проте відповіді наразі не отримав.