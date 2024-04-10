Про долю екіпажу вертольота в Росії мовчать.

Військово-морські сили України заявили про знищення гелікоптера Ка-27 російських окупантів над Кримом. Водночас в РФ відзвітували про падіння іншого борта.

Як повідомили у міноборони країни-окупанта, над Чорним морем нібито зазнав аварії російський Мі-24. За версією окупантів, інцидент стався вранці 10 квітня, коли вертоліт здійснював плановий політ.

Причиною катастрофи стала відмова техніки. Про долю пілотів не росіяни мовчать.

Відео дня

Знищення Ка-27 над Кримом

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 квітня стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму знищено російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Й про ліквідацію заявляв речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, який зазначив, що у Криму "мінус" Ка-27, який "щось шукав, і знайшов".

"Була інформація, що цій катастрофі передував вибух. Тобто, скоріш за все, він (гелікоптер - УНІАН) впав не тільки через суто технічні причини. Мабуть, на борту у нього сталася якась подія. Можемо констатувати, що це відбувалося на світанку", - уточнив згодом Плетенчук.

Вертоліт Ка-27 створений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів. Може забезпечувати виконання тактичних завдань як самостійно, так і у складі групи. Здатен працювати з берегового аеродрому, та з борту корабля.

Вас також можуть зацікавити новини: