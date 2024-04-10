Наразі деталей знищення дороговартісного російського гелікоптера немає.

У тимчасово окупанованому Криму знищено російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.

Про ліквідацію чергової російської "пташки" заявив речник Військово-морських сил Уркаїни Дмитро Плетенчук. Він іронічно зауважив, що вертоліт "щось шукав, і знайшов".

"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", - повідомив Плетенчук.

Ка-27 - що відомо про гелікоптер

Вертоліт Ка-27 створений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів. Гелікоптер може забезпечувати виконання тактичних завдань як самостійно, так і у складі групи. Вертоліт може працювати з берегового аеродрому, та з борту корабля.

За інформацією від Генштабу, станом на ранок 10 квітня, Сили оборони вразили 325 ворожих вертольотів.

Російсько-українська війна триває: що треба знати

Протягом минулої доби між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося 83 бойових зіткнення. Найгарячішими залишаються Бахмутський та Новопавлівський напрямок – там відбулося 29 та 28 бойових зіткнень відповідно.

За інформацією від The Wall Street Journal, американська компанія Skydio виділила Україні сотні своїх найкращих безпілотників, щоб допомогти боротися з російськими окупантами. Але вони не показали результату на полі бою.

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