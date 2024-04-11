Ворог змінив тактику – вже не задіюється велика кількість корабельно-катерного складу.

Кримський міст на сьогодні є одним з об’єктів, які найбільше охороняються Росією від можливого знищення.

"Міст охороняється. Це один з об’єктів, які охороняють найбільше в усій РФ", - зазначив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

При цьому додав, що це робиться, незважаючи на те, що на сьогодні міст вже не має такого військового значення як раніше, немає вже великого логістичного навантаження.

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"Тим не менше – це символ, по перше. А, по друге, все ж таки по ньому можна доїхати з материкової частини Росії автотранспортом і відповідно по ньому так само йдуть й енергетичні гілки з Росії до Криму", - сказав Плетенчук.

Речник ВМС ЗСУ повідомив, що спостерігається зміна тактики ворога щодо охорони мосту.

"Якщо раніше саме на воді охороняли його досить великою кількістю корабельно-катерного складу і не тільки берегової охорони ФСБ РФ, але й військові. То зараз такої картини ми не спостерігаємо. Тобто зараз фактично охорона зводиться до тих підрозділів, які знаходяться на узбережжі, на самому мосту. Це різноманітні підрозділи, починаючи від Росгвардії, ППО, закінчуючи хімвійськами, які мають його задимлювати в разі чого", - сказав Плетенчук.

Знищення Кримського мосту

Як повідомляв УНІАН, в публікації в The Guardian йшлося про те, що виданню джерела в ГУР Міноборони України повідомили, що знищення Кримського мосту відбудеться вже в першій половині 2024 року.

Представник ГУР Андрій Юсов тоді прокоментував цю інформацію так, що Кримський міст - це військовий об’єкт, який має бути знищено.

Він нагадав, що були вже неодноразові заяви українських представників сектору безпеки і оборони, очільника СБУ щодо Кримського мосту. За його словами, інформація в ЗМІ про намір знищити Кримський міст не може нашкодити, змусити окупантів ще більш посилено його охороняти.

Юсов наголошував, що всі військові цілі, а Кримський міст є незаконним об’єктом і це військова ціль, підлягають знешкодженню і це вже не нова інформація.

По Кримському мосту вже було два удари, які спричинили його пошкодження.

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