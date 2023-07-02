Президент наголосив, що Україна захистить себе у цій війні і поверне усе своє, а після війни навчатиме інших у світі міцності.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські кораблі боятимуться підходити близько до українських берегів, якщо після перемоги України ще залишаться у Чорному морі.

Сьогодні Зеленський прибув на Одещину та заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексія Неїжпапи. "Сьогодні - Одещина… Багато важливих тем. Оперативна обстановка у Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, стратегія розвитку Військово-Морських сил ЗСУ на час війни та у післявоєнний період", - зазначив він.

Також глава держави та командувач ВМС обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми.

Відео дня

Згодом Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям ВМС та виступив перед ними із промовою. "Багато хто в Росії думав, ніби Чорне море - це акваторія їхньої сили. Ворог сподівався, що наші ВМС нібито не витримають ударів Росії. Що ж, відвага й майстерність наших воїнів знищили всі ці ворожі надії та втопили їх у морі", - сказав він.

Зеленський наголосив, що українські ВМС разом з іншими елементами сил оборони й безпеки України захистили від російських десантних операцій Чорноморське узбережжя, зокрема Одесу, яку російські окупанти мріяли підкорити чи знищити. "Нашими ракетами був затоплений російський флагман, і це було настільки принизливо для Кремля, що вони й досі бояться оприлюднювати всі деталі цієї втрати. Потужна участь ВМС у спільній операції з нашими розвідниками та оборонцями дала змогу звільнити від окупантів острів Зміїний, і це повернуло безпеку значній частині української акваторії", - додав глава держави.

За його словами, ці та інші потужні операції сил оборони привчили російський флот не наближатися до українських берегів. "І якщо російські військові кораблі ще залишаться в Чорному морі… якщо залишаться, то вони боятимуться наближатись і до нашого українського Криму, і до нашого узбережжя Азовського моря. Це обов’язково буде. Я знаю це", - підкреслив він.

Також президент зауважив, що Україна є однією з тих держав, які вміють битися й перемагати, зокрема й на морі. "Доля України, безперечно, - бути міцною. Бути вільною частиною вільного світу. Я впевнений, що Україна захистить себе в цій війні і поверне все своє, що поки тимчасово контролюють окупанти. А після війни Україна перемоги навчатиме інших у світі міцності, зокрема й на морі, навчатиме захисту свободи", - впевнений Зеленський.

Він також вручив захисникам державні нагороди.

День ВМС України - головне

Сьогодні в Україні відзначають День ВМС. Раніше військовослужбовців ВМС ЗСУ привітав їхній командувач Олексій Неїжпапа. Він заявив, що пишається українськими моряками, віддає данину їхній вірності, мужності та сили.

З моменту проголошення незалежності України в 1991 році дата святкування Дня ВМС України кілька разів змінювалася.

Зокрема, у 2011 році президент-втікач Віктор Янукович переніс свято на останню неділю липня - на день, коли його відзначає РФ. Але з 2015 року День ВМС України було повернуто колишню дату - першу неділю липня.

Вас також можуть зацікавити новини: