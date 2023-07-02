Олексій Неїжпапа привітав з професійним святом військових моряків.

Сьогодні - День Військово-Морських сил ЗС України. Як зазначив у своєму привітанні командувач національних ВМС віце-адмірала Олексій Неїжпапа, він пишається українськими моряками, віддає данину їхній вірності, мужності та сили.

"Пліч-о-пліч з побратимами ви щодня нищете ворога, звільнюєте нашу батьківщину. І знищення крейсеру "Москва" чи звільнення Зміїного - то лише початок. Мужність та відданість, яку ви проявляєте в обороні морських рубежів, свідчать про волю нашої країни в боротьбі проти загарбників", - наголошує командувач.

Він акцентує, що ВМС України постійно демонструють силу і професіоналізм, здатність виконувати завдання в будь-яких умовах. "Ви - воїни трьох стихій, мужньо стоїте на сторожі нашої держави, проводите успішні операції на морі, на суші та в повітрі", - заявив Неїжпапа.

Відео дня

Він зазначає, що в складних умовах війни, в запеклих боях з російськими загарбниками, екіпажі українських кораблів разом з морською піхотою, авіацією тощо захищають Україну на одній з найважливіших ділянок оборони - в Чорноморському регіоні та півдні.

Віце-адмірал нагадує, що вперше українські прапори та Військово-Морський Прапор Української держави було піднято 105 років тому на кораблях Чорноморського флоту та у Севастопольській фортеці. Він наголошує: це є свідченням того, що флоту України та українській державі значно більше ніж 30 років.

Сьогодні про професійну підготовку, патріотизм та єдність українських військових моряків знає весь світ. "Ми пам'ятаємо і схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя, захищаючи нашу Батьківщину. Їхня самопожертва назавжди залишаться в наших серцях. Вічна пам’ять Героям України!", - каже командувач ВМС ЗСУ.

Як повідомили у прес-службі мерії, сьогодні з нагоди Дня ВМС на Думській площі, поруч з міською радою, відбулося підняття Військово-Морського Прапора ЗСУ.

День ВМС України - що варто знати

З моменту проголошення незалежності України в 1991 році дата святкування Дня ВМС України кілька разів змінювалася. Зокрема, у 2011 році президент-втікач Віктор Янукович переніс свято на останню неділю липня - на день, коли його відзначає РФ. Але з 2015 року День ВМС України було повернуто колишню дату - першу неділю липня.

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