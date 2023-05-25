Невідомі надводні дрони, імовірно, таки підбили корабель Чорноморського флоту РФ "Іван Хурс". Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко показав у Telegram момент атаки.
Стверджується, що на відео - той самий "Іван Хурс", який, як напередодні стверджувала російська сторона, уникнув атаки морських БПЛА.
На кадрах чітко видно, що щонайменше один безпілотник таки влучив у корпус російського розвідника.
Атака на Чорноморський флот - останні новини
24 травня низка ЗМІ повідомляли про атаку дронами на розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс" за 74 кілометри на північ від протоки Босфор - і за 400 кілометрів від підконтрольної Україні території. У Росії стверджували, що екіпажу вдалось "відбити" БПЛА, а саме судно нібито пошкоджень не отримало.
У відповідь окупанти перекрили рух на Кримському мосту під приводом "навчань", а в Чорне море терміново випустили фрегат "Адмірал Макаров" з 8 "Калібрами".
За словами експерта Олександра Коваленка, у складі російського флоту є лише ще один корабель подібного проекту (всього за 20 років таких було збудовано два), що робить втрату даної одиниці в лінійці проекту болючою для РФ.
Втрати Чорноморського флоту - дані
З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 18 одиниць російських плавзасобів, включаючи бойові кораблі і катери.
Одна з масштабних операцій на ЧФ Росії була здійснена в жовтні 2022-го. Тоді, за підрахунками експертів, в результаті атаки невідомих морських безпілотників було пошкоджено щонайменше три кораблі у Севастопольській бухті. Але найдорожчою втратою для росіян (до 700 мільйонів доларів) виявився крейсер і флагман ЧФ РФ "Москва".
Як писав російський "Проект" у грудні 2022-го, Чорноморський флот РФ втратив у війні з Україною 15% свого бойового складу.