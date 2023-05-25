Розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс" було атаковано нібито за 74 кілометри на північ від протоки Босфор.

Невідомі надводні дрони, імовірно, таки підбили корабель Чорноморського флоту РФ "Іван Хурс". Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко показав у Telegram момент атаки.

Стверджується, що на відео - той самий "Іван Хурс", який, як напередодні стверджувала російська сторона, уникнув атаки морських БПЛА.

На кадрах чітко видно, що щонайменше один безпілотник таки влучив у корпус російського розвідника.

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Атака на Чорноморський флот - останні новини

24 травня низка ЗМІ повідомляли про атаку дронами на розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс" за 74 кілометри на північ від протоки Босфор - і за 400 кілометрів від підконтрольної Україні території. У Росії стверджували, що екіпажу вдалось "відбити" БПЛА, а саме судно нібито пошкоджень не отримало.

У відповідь окупанти перекрили рух на Кримському мосту під приводом "навчань", а в Чорне море терміново випустили фрегат "Адмірал Макаров" з 8 "Калібрами".

За словами експерта Олександра Коваленка, у складі російського флоту є лише ще один корабель подібного проекту (всього за 20 років таких було збудовано два), що робить втрату даної одиниці в лінійці проекту болючою для РФ.

Втрати Чорноморського флоту - дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 18 одиниць російських плавзасобів, включаючи бойові кораблі і катери.

Одна з масштабних операцій на ЧФ Росії була здійснена в жовтні 2022-го. Тоді, за підрахунками експертів, в результаті атаки невідомих морських безпілотників було пошкоджено щонайменше три кораблі у Севастопольській бухті. Але найдорожчою втратою для росіян (до 700 мільйонів доларів) виявився крейсер і флагман ЧФ РФ "Москва".

Як писав російський "Проект" у грудні 2022-го, Чорноморський флот РФ втратив у війні з Україною 15% свого бойового складу.

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