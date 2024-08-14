Його було знищено під час виконання бойового завдання.

Сьогодні вночі українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що ворожий літак було ліквідовано на території Курської області.

"Сьогодні вночі на території Курської області, під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі наголосили, що робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно.

Водночас Telegram-канал "Реальна війна", який відстежує перебіг бойових дій, стверджує, що Су-34 було знищено вночі у Курській області. Канал публікує відео, на якому видно, як палає нібито ворожий літак.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також підтвердив знищення ворожого Су-34. Його збили у Курській області, де триває українська операція.

"Сили оборони України знищили ворожий Су-34. Небо над Курщиною стало чистішим", - заявив головком.

Війна в Україні - останні новини

3 серпня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішне ураження ворожого аеродрому "Морозовск" та інших військових цілей в Росії. Зазначалося, що в результаті ураження було зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Водночас інформацію про ураження ППО та авіаційної техніки ще уточнювали.

5 серпня Головне управління Міністерства оборони України заявило: дані космічної розвідки свідчать, що внаслідок вогневого ураження аеродрому "Морозовск" знищено винищувач-бомбардувальник Су-34, ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками - поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.

Крім того, було повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння - від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

"Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Морозовск", розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень", - заявили в українській розвідці.

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