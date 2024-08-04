У ГУР огприлюднили імена та посади екіпажу літака.

У Головному управлінні розвідки України розповіли про долю екіпажу знищеного у квітні стратегічного бомбардувальника РФ Ту-22М3 та назвали імена всіх російських пілотів. Ексклюзивні деталі операції зі знищення Ту-22М3 оприлюднило ГУР на своєму сайті.

У розвідці нагадали, що знищений за понад 300 км від лінії фронту російський бомбардувальник Ту-22М3 упав поблизу хутора Богомолов у Ставропольському краї РФ.

"Літак з бортовим номером "11" належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку (в/ч 33310, авіабаза "шайковка" Калузької області РФ). Вказаний авіаполк входить до 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії командувальння дальної авіації ПКС РФ".

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У ГУР зазначають, що усі четверо членів екіпажу літака змогли катапультуватись, проте вижили лише двоє з них.

У розвідці також оприлюднили імена та інші дані чотирьох військових зі складу екіпажу літака.

Так, зазначається, що вижили двоє воєнних злочинців: командир корабля – заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор Колєсніков Сєрґєй Анатольєвіч, і штурман авіазагону – капітан Скрябічєв Алєксандр Владіміровіч.

Помічник командира корабля – капітан Кононов Андрєй Юрієвіч, та штурман-оператор авіазагону – старший лейтенант Грушанін Андрєй Алєксандровіч були ліквідовані під час збиття Ту-22М3.

Збиття Ту-22М3 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на території Росії у Ставропольському краю впав літак. Як пізніше стало відомо, українські військові вперше збили російський бомбардувальник Ту-22М3.

У Головному управління розвідки Міністерства оборони України зазначили, що це перший випадок, коли літак стратегічної авіації РФ знищили під час виконання бойового завдання.

Згодом джерело УНІАН у спецслужбах підтвердило, що Ту-22М3 було збито з радянського ЗРК С-200.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповідав, що українські військові кілька днів "чатували" на цей літак, перш ніж його вдалося збити.

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