Тепер вони не в безпеці у радіусі 1600 км від лінії фронту.

ГУР нещодавно здійснило, ймовірно, найбільш вражаючий удар по російській території з початку повномасштабної війни, атакувавши аеродром "Оленья" на відстані майже 1800 км.

Як пише Forbes з посиланням на повідомлення "Української правди", цей наліт був частиною операції української розвідки, яка атакувала також дві інші авіабази та нафтопереробний завод.

Використовуючи зростаючий арсенал безпілотників місцевого виробництва, ГУР посилює свої рейди на російську територію. Основними цілями є аеродроми та нафтопереробні заводи, але безпілотники також завдають ударів по збройових заводах і космічних об’єктах.

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Ця атака на відстані понад 1800 км на 480 км перевершив попередній рекорд українських операторів дронів. У травні український спортивний літак, перероблений на БПЛА, атакував нафтопереробний завод в Салаваті, що за понад 1200 км від лінії фронту в Україні.

Модифіковані спортивні літаки можуть бути найбільш далекобійними в арсеналі України, але розвідувальне управління експлуатує більше десятка інших типів безпілотників.

Чому ГУР атакувало аеродром "Оленья"

Як відомо, це одна з кількох баз, яка регулярно підтримує бомбардувальники Ту-22М3. РФ використовує приблизно 63 Ту-22М3, 55 Ту-95 і 17 Ту-160 для атак на українські міста крилатими ракетами. Масштабні обстріли дозволяють подолати українську ППО.

"Бомбардувальники зазвичай стріляють своїми ракетами з відстані сотень кілометрів, що занадто далеко для більшості українських ППО, щоб ефективно відстрілюватися. При цьому рідкісна українська важка ракета "земля-повітря" С-200 могла вразити бортовий Ту-22М3 над півднем Росії в квітні", - додали у Forbes.

Наразі невідомо, чи зачепив суботній наліт якісь припарковані бомбардувальники. Це завжди складно встановити, оскільки Кремль рідко визнає болючі втрати. Інформація щодо цього надходить зазвичай від зовнішніх спостерігачів, які вивчають комерційні супутникові зображення на предмет доказів згорілих літаків. Поки нема знімків, які б підтвердили ураження Ту-22М3 на північній базі.

"Зрозуміло лише те, що оперативники в Києві не просто підтримують свої атаки на найпотужніші військові літаки Росії, поки вони припарковані та вразливі, — вони посилюють атаки. Якщо суботній наліт відбувся, як повідомляла "Правда", російські бомбардувальники не в безпеці в радіусі 1600 км від лінії фронту", - підсумовує видання.

Ураження Ту-22М3

Вночі та вранці 27 липня українські дрони атакували одразу кілька військових аеродромів РФ: "Енгельс" в Саратовській області, "Дягілєво" в Рязанській та "Оленья" в Мурманській.

Повідомлялося, що на аеродромі "Оленья" було пошкоджено ТУ-22М3.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зауважив, що це був рекордний удар.

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