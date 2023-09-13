Це сталося в північно-західній частині Чорного моря.

Українські війська у Чорному морі знищили ще один ворожий катер. Росіяни втратили катер "Тунець" типу КС-701.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook. Катер було знищено в північно-західній частині Чорного моря.

"В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець", - повідомили у ВМС, утім жодних інших подробиць не навели.

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Знищення ворожих катерів

3 вересня у північно-західній частині Чорного моря силами морської авіації ВМС ЗСУ також було знищено ворожий катер типу КС-701 "Тунець". Це сталося під час спроби висадки ворожого особового складу на берег.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, що того дня відбулася планова робота морської авіації ЗСУ: коли відповідні фахівці помітили ворога, була команда на знищення і нанесене вогневе ураження.

За словами Плетенчука, "Тунець" - це каркасний металевий катер. Такий тип в Росії використовується як в "народному господарстві", так і службою безпеки, прикордонниками та іншими підрозділами російського силового блоку.

5 вересня 2023 року у ВМС ЗСУ розкрили деталі, як саме росіяни втратили катер "Тунець".

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