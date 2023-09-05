Вороги зазнали втрат на тимчасово окупованій території України.

У північно-західній частині Чорного моря силами морської авіації Військово-морських сил ЗС України було знищено ворожий катер типу КС-701 "Тунець", та відео з цією подією потрапило у медійний простір.

Сьогодні під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів деякі деталі операції. "Скоріш за все, це були ротаційні заходи. Не можу розкривати всі обставини, але за характером відео можна побачити, що відбуваються вони не в десантному порядку, а в адміністративний спосіб. Зокрема, вивантажується майно, особовий склад... Тому не можна казати, що відбувалася висадка десанту. Тим більше наголошую - це відбувалося на узбережжі, яке тимчасово окуповано", - зазначив Плетенчук.

За його словами, того дня відбулася планова робота морської авіації ЗСУ: коли відповідні фахівці помітили ворога, була команда на знищення, і нанесено вогневе ураження.

Відео дня

Як уточнив Плетенчук, "Тунець" - каркасний металевий катер, такий тип в Росії використовується, як в "народному господарстві", так і службою безпеки РФ, прикордонниками та іншими підрозділами російського силового блоку.

"Цей металевий каркасний катер місткий. На ньому було мінімум 8 військовослужбовців. В результаті завдання удару 6 окупантів було знищено, ще двоє поранено, і сам катер повністю виведено з ладу, тому що він неброньований", - розповів речник.

Він відмовився уточнювати, чим саме було знищено ціль, але додав, що ураження нанесено повітряною складовою ВМС ЗСУ.

Війна в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня українські захисники знищили в Чорному морі ворожий катер типу КС-701 "Тунець". Це сталося у північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу на берег. ВМС ЗСУ оприлюднили відеозапис вдалого удару.

На ньому зафіксовано, як ворожий катер підійшов до берега, з нього вискакують окупанти та починають щось робити, імовірно, вивантажувати зброю тощо. В цю мить відбувається вибух, та ворожий катер перетворився на смолоскип.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 5 вересня 2023 року в Україні величезні - ліквідовано, зокрема, приблизно 265 тис. 680 супротивників та 19 кораблів/катерів.

Вас також можуть зацікавити новини: