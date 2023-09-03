До "Кобзона" приєдналися шість окупантів, ще двоє поранені.

Українські захисники знищили в Чорному морі катер типу КС-701 "Тунець".

Як повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗС України, по ворогу майстерно відпрацювала морська авіація вітчизняних ВМС.

"В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 "Тунець". Ворог поніс втрати в кількості шістьох ліквідованих та двох поранених окупантів", - розповіли у ВМС ЗСУ.

Також оприлюднено відеозапис вдалого удару. На ньому зафіксовано, як ворожий катер підійшов до берега, з нього вискакують окупанти та починають щось робити, імовірно, вивантажувати зброю тощо. В цю мить відбувається вибух та ворожий катер перетворюється на величезний смолоскип.

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Нагадаємо, за минулу добу на херсонському напрямку Сили оборони знищили майже сотню окупантів, разом з технікою та човнами. Зокрема, знищено два безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня "Мерлін" і "Mohajer", чотири одиниці автомобільної техніки, три човни ДРГ, два комплекси відеоспостереження "Муром-М", польовий пункт боєпостачання тощо.

Загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 264 тис. 660 осіб.

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