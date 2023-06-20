Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України за підсумками минулої доби. В повідомленні зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки.
Також знищено два ворожих склади боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливих об’єкти окупантів.
Війна в Україні: новини
Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо, 28 "шахедів" з 30 запущених ворогом - знищено. Також, по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300.
А вчора стало відомо, що українські військові звільнили від окупантів 8 населених пунктів, серед них і П'ятихатки.