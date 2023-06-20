Уражено три пункти управління ворога та 10 районів зосередження особового складу та військової техніки.

Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України за підсумками минулої доби. В повідомленні зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки.

Також знищено два ворожих склади боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливих об’єкти окупантів.

Війна в Україні: новини

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо, 28 "шахедів" з 30 запущених ворогом - знищено. Також, по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300.

А вчора стало відомо, що українські військові звільнили від окупантів 8 населених пунктів, серед них і П'ятихатки.

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