Він закликав не підганяти українських бійців.

Міністр оборони України Олексій Резніков оцінив темпи та успіхи української армії під час наступу.

В інтерв'ю "Настоящему времени" він сказав, що завищені очікування від контрнаступу ЗСУ пов'язані з торішнім успіхом у Харківській та Херсонській областях. "Це війна. І не можна сидіти біля телевізора і думати: "О, зараз наші переможуть! А ну давай, чого це ви не перемагаєте?! Улю-лю!" Так не працює", - сказав Резніков.

Міністр зазначив, що "харківська операція" минулої осені пройшла дуже швидко і несподівано для росіян. "Херсон, навпаки, повільніше рухався. Тому що абсолютно інший рельєф ґрунту, погодні умови і багато чого іншого", - пояснив лн

Зараз же не можна очікувати, що події будуть розвиватися так само швидко, як раніше, оскільки ми маємо іншу лінію фронту, інший рельєф та інші погодні умови.

"Плюс у росіян була можливість підготуватися. Там щільність мінних полів неймовірна. А на відміну від росіян, українці бережуть життя своїх солдатів. Росіяни використовують своїх солдатів як гарматне м'ясо. Вони використовують тактику м'ясорубки і перемелюють свій ресурс", - додав він.

За оцінками України, за вісім місяців в районі Бахмута окупанти втратили близько 60 тисяч осіб убитими і пораненими.

"А ось для нас, на відміну від них, головною цінністю є життя і здоров'я наших захисників і захисниць. Тому ми не використовуємо тактику м'ясорубки. Наші офіцери, наші командири маневрують, шукають можливості, акуратно рухаються. Я пропоную не підстьобувати їх, не штовхати, вони роблять свою роботу. І вони її зроблять", - підкреслив Резніков.

Він зазначив, що в України є втрати, проте значно менші, ніж з російського боку.

Наступ України: останні новини

Вчора в Міністерстві оборони повідомили, що протягом двох тижнів українські війська деокупували вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

У вечірньому відеозверненні президент сказав, що в української армії немає втрачених позицій - тільки звільнені.

Також про ситуацію на фронті розповів головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний. За його словами, операція триває згідно з планом.

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