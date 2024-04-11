У ніч на 11 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок – Львівщина.
Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, з загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. РФ);
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область РФ);
- 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської обл. РФ);
- 40 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (із районів Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим).
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької обл.).
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - зазначив Олещук.
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За його даними, в результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:
- 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
"Дякую усім захисникам неба, хто цієї ночі відбивав чергову терористичну атаку окупантів", - сказав Олещук.