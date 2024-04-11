Було декілька влучань, але вони прийшлись по відкритій території.

У ніч на 11 квітня російська окупаційна армія атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". Керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що Росія цілилась в об'єкти енергетики.

За її словами, атака дронами в операційному просторі ОК "Південь" була "відпрацьована досить результативно", однак на жаль є влучання.

"На жаль не обійшлося без влучань, але вони прийшлись по відкритій території. Під атакою ворога під час дронової хвилі були об’єкти енергетики. Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему і все, що може живити Україну. Такі атаки зосереджені навколо важливих об’єктів. На прикладі вчорашньої доби на Одещині хочу зазначити, що ворог використовує тактику подвійних ударів і б’є туди, де готуються відновлювальні роботи", — додала Гуменюк.

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Війна в Україні - атака ракет та дронів

Як повідомляв УНІАН, під час атаки "шахедів" біля 01:10 у Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано зліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Вони летіли в напрямку пускових рубежів.

Ближче до 6 ранку було зафіксовано зліт 3 МіГ-31К (носії ракет "Кинджал") з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ. Таким чином РФ атакувала Україну дронами, крилатими та балістичними ракетами одночасно.

Росія завдала щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харківщини.

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