Паралельно РФ продовжує весняний призов на строкову службу.

РФ планує набрати на війну проти України 400 тис. солдат контрактної служби цього року.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Зокрема, у РФ весняний призов розпочався 1 квітня. В його рамках на строкову службу буде призвано 150 тис. солдат у віці від 18 до 30 років.

При цьому, ці призовники будуть служити 12 місяців в усіх видах збройних сил РФ, але які наразі не залучаються до війни проти України. Призовники служать в гарнізонах по всій РФ. У сухопутних частинах призовники зазвичай формують батальйон, відокремлений від батальйонів, які укомплектовані солдатами контрактної служби. Імовірно, що деякі призовники служать у частинах Росії біля кордону з Україною, і зокрема у підрозділах із забезпечення прикордонної безпеки.

Відео дня

Водночас, російські сили, які воюють проти України, укомплектовані контрактниками і резервістами, мобілізованими наприкінці 2022 року.

"На солдат-призовників, зазвичай, чиниться тиск, аби вони вступали на контрактну службу і потім були відповідальними за службу в Україні. Імовірно, що російська влада не бажає йти на ризик бойових втрат серед солдат-призовників, що, напевно, було б непопулярним. Втрати серед солдат-добровольців більше толеруються у суспільстві", - відзначає розвідка.

Разом з тим, РФ прагне рекрутувати близько 400 тис. солдат на контрактну службу у 2024 році.

"Це для підтримання її сил в Україні, які зазнали величезних втрат, і підтримки її анонсованих планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 млн у цьому році і до 1,5 млн у наступному", - наголошує розвідка.

Російські окупанти в Україні

У січні 2024 року заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що угруповання російських сухопутних військ, яке воює в Україні, становить 462 тис. осіб. На початку вторгнення сухопутний компонент окупаційних військ, залучений до війни, налічував близько 180-190 тис. осіб. У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив, що за два роки повномаштабної війни російські загарбники втратили загиблими 180 тис. солдат. Ще до 500 тис. росіян отримали поранення. Кількість зниклих безвісти президент не назвав.

Вас також можуть зацікавити новини: