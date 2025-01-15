Наразі по Україні застосовують превентивні заходи обмеження.

Через масовану атаку РФ у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ворог не припиняє тероризувати українців, тому внаслідок чергового обстрілу оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження.

"Слідкуйте за офіційними повідомленнями. Поки триває небезпека - будьте в укриттях!", - закликав міністр.

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За інформацією Telegram-каналу "Світло Кропивницький місто", за розпорядженням НЕК "Укренерго" дію графіка аварійних відключень (ГАВ) скасовано.

Оновлено 08:40. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що під час ранкової атаки ворог атакував енергетичну інфраструктуру Львівської області та України.

"У 6 областях введено аварійні відключення, однак Львова у цьому списку поки немає", - додав він.

Атака РФ на Україну 15 січня - що відомо

Як писав УНІАН, вранці 15 січня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Ворожі ракети були зафіксовані у багатьох областях, зокрема у Харківській, Сумській, Чернігівській, Херсонській, Львівській, Івано-Фраківській, Хмельницькій та інших.

Під час ракетної небезпеки вибухи пролунали у Харкові, на Львівщині, Івано-Фраківщині, Хмельниччині та Вінничині. Станом на 08:00 повітряна тривога ще триває.

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