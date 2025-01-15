Наразі ракетна небезпека триває для кожної області України.

У Києві та інших областях оголошено повітряну тривогу. Наразі для цих регіонів триває ракетна небезпека. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Станом на 06:01 ракети зафіксовані на півдні Харківщини, курс - північно-західний.

У ПС ЗСУ додали, що ворожа балістика рухається з Бєлгородської області РФ на Харківську.

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"КР з півночі Харківщини рухається на південь області. Ракети з білгородщини в напрямку Харкова!", - додали у повідомленні.

Оновлено 06:12. Повітряна тривога поширюється й інших областях.

Оновлено 06:14. У Харкові було чути звуки вибухів. Швидкісна ціль зафіксована на Харківщині в південно-західному напрямку.

Оновлено 06:18. У ПС ЗСУ повідомили, що швидкісна ціль рухається на півночі Сумщини, курс - південно-західний. Група ракет з Сумщини, курс - південно-західний.

Оновлено 06:20. Військові закликали жителів міста Прилуки, що на Чернігівщині, перебувати в укриттях.

Оновлено 06:29. Моніторингові канали повідомляють про зліт МіГ-31К ВПС РФ, а також пуски ворожих калібрів з акваторії Чорного моря.

Оновлено 06:34. Ворожі ракети зафіксовані на Херсонщині з тимчасово окупованих територій, курс - північно-західний. Група ракет з Херсонської області рухається на Миколаївщину.

"Група ракет на півночі Сумщини, курс - південний", - додали у ПС ЗСУ.

Оновлено 06:36. Жителів Кривого Рогу закликали перебувати в укриттях. Ракета з півдня летить у напрямку міста.

Оновлено 06:41. Крилаті ракети зафіксовані на північному сході Миколаївщини, а також на півночі Сумщини.

Оновлено 06:47. Російські ракети на Кіровоградщині рухаються в північно-західному напрямку, а також з Сумщини курсом на Полтавщину та південь Чернігівщини.

"Миргород, в укриття! До вас ракета з півночі!", - додали у повідомленні ПС ЗСУ.

Оновлено 06:57. У ПСУ ЗСУ закликали мешканців Черкас перебувати в укриттях. У напрямку міста зі сходу рухаються ворожі ракети.

Війна в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, вночі 15 січня Росія підняла у небо групу бомбардувальників Ту-95мс. Зазвичай ці літаки використовуються для обстрілів українських міст.

Також повідомлялось, що цієї ночі Заходом України кружляли "шахеди". Тоді повітряну тривогу було оголошено у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

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