"Ми не можемо дати час Росії для відновлення, не можемо забезпечити для Росії вигідну позицію для наступу", - політолог Віталій Кулик

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю УНІАН розповів про сценарії "заморозки" війни, які просуває Росія задля отримання паузи для відновлення потенціалу свого ВПК, та чи розуміють на Заході, що у цей час Україна теж потребуватиме посилення зброєю.

Поки увага світу зосереджена на Середньому Сході, Кремль "кує залізо, поки гаряче" - через Туреччину лобіює "мирні переговори" щодо України. Українська розвідка має інформацію про те, що Росія розглядає сценарії заморозки війни проти України. Це, як нещодавно заявив президент України Володимир Зеленський, дасть можливість РФ до 2028 року відновити знищений військовий потенціал та розпочати нову війну не лише проти України, а й проти країн Балтії. Про перспективи "заморозки" війни, імперські цілі РФ та як довго триватиме "перемир’я" у разі, якщо Росія дотисне це питання, УНІАН поговорив з директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталієм Куликом.

Пане Віталію, на вашу думку, які наразі сценарії розглядає країна-агресор?

Росія хотіла б зараз на деякий час заморозити інтенсивність війни та наростити потенціал для подальшого наступу. Цей наступ може бути як в Україні, так і, скажімо, в інших театрах бойових дій. Очевидно, що за таких обставин говорити, що можна розтягнути в часі надання допомоги Україні, знизити динаміку – це фактично підіграти часу для відновлення Російської Федерації. Темпи відновлення військового потенціалу (мається на увазі технічного - боєприпасів, дронів, важкої військової техніки) в Росії такі, що їм не вистачає кілька років.

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Чи можна очікувати, що у випадку "заморозки" наші партнери продовжать надавати нам зброю, щоб Україна також могла підготуватись?

У випадку зниження інтенсивності війни, або так званої "заморозки", це не означає, що нам продовжать надавати техніку та озброєння в тому обсязі, який необхідний для нашого паритету. Для Європейського союзу, деяких західних партнерів "заморозка" цінна як можливість перепочити для них, для їх економік. І вона не завжди супроводжується необхідністю посилення у військовому плані, там немає знаку "дорівнює".

Деякі західні експерти, фахівці з безпеки роблять такий знак "дорівнює" та говорять, що якщо ми ввійдемо в ситуацію зниження інтенсивності або "заморозки", то відповідно, вона має супроводжуватися інтенсифікацією підтримки України. Але це говорять експерти, а не політики. Політики, навпаки, говорять, що це можливість відкласти взяті на себе зобов’язання, не надавати зброю, що це час для відновлення європейської економіки, а не для накопичення військового потенціалу в Україні.

Тому президент Зеленський в цьому питанні абсолютно правий: ми не можемо дати час Росії для відновлення, не можемо забезпечити для Росії вигідну позицію для продовження наступу. Адже Росія не збирається заспокоюватися.

Окрім того, "заморозка" не означає досягнення стратегічних цілей у війні з Росією. Для нас єдиною стратегічною ціллю в цій війні є знищення РФ як тоталітарної держави. Все інше є лише проміжним результатом, який буде в стратегічному плані, у віддаленій перспективі знову загрожувати світовому порядку і Україні, в першу чергу. Поки ми не демонтуємо російську державність, ми будемо мати екзистенційну загрозу існування України як держави, як нації для українців.

В будь-якому разі, "заморозка" на умовах Росії для України не вигідна з усіх точок зору – як з точки зору нашого виживання як народу, так і з точки зору позиції західного світу в протистоянні з Росією. Росія відновиться й піде в наступ знову. І це може бути або в Україні, або в країнах НАТО, що призведе до колапсу цієї військової організації, оскільки я достатньо скептично ставлюся до її можливості захищатися від гібридних загроз.

За словами Зеленського, якщо Росії дати адаптуватись зараз, то до 2028 року Кремль зможе відновити розбитий Україною військовий потенціал. Відтак, на думку глави держави, у Росії буде достатньо сили напасти на країни, які у фокусі російської експансії. Чому саме 2028 рік?

Це математика. Підраховано кількість дронів, боєприпасів, танків, ракет, які може випустити Росія до 2028 року, навіть в умовах санкційних режимів. І це відновлення потенціалу, його збільшення відносно того, що вони мали на початок 2022 року. Відповідно, 2028 рік – це таке механістичне сумування потенціалу ВПК Росії.

Чи можна сказати, що "заморожування" конфлікту є найбільш небезпечними сценарієм для України?

Він можливий і Україні потрібно бути готовою до цього. Буде багато ризиків.

Але ж наші країни-партнери теж повинні це розуміти та враховувати в планах своїх дій? Зокрема, щодо надання підтримки Україні.

Я сподіваюся, що вони це розуміють. Проте деякі з них вважають, що таким чином можна досягти якоїсь угоди з агресором, і вірять в цю угоду. Та насправді, папір, на якій ця угода, можливо, навіть буде підписана, не вартий слів, які там будуть міститися. Росія не збирається дотримуватися будь-яких угод, вважає їх слабкістю Заходу. Тому потрібно бити якомога сильніше.

Не хочу виступати "диванним експертом", який закликає до війни до переможного кінця, але в нинішній ситуації, справді, будь-які розмови на Заході про "заморозку" виходять з інтересів невеликої частини істеблішменту, який раніше мав прибуток на дешевих енергоносіях з Росії. Зараз вони втрачають та хочуть повернути все, як було до війни. Так от, так, як до війни, вже не буде. Це мають зрозуміти і наші західні колеги також.

Однак зараз Росія шукає способи "заморозити" війну та відновити свій потенціал.

Так, вони в цьому зацікавлені. Але я в цьому плані є обережним оптимістом, тому що логіка історичного процесу, те, як відбувається протистояння Заходу, Росії, Китаю, не передбачає можливості для довгої "заморозки". Розбіжності надто поглибилися, щоб взяти і перегорнути сторінку та повернутися до того, як було до війни. Спроба консервації не вирішує основні протиріччя. Так чи інакше, будуть кризи, які зламають "заморозку" раніше 2028 року, це точно.

Які кризи ви маєте на увазі?

Все що завгодно: повстання в Росії, обрив фронту, контрнаступ, завдання якихось ударів, техногенні катастрофи, нове повстання в Сирії, куди доведеться перекидати війська, криза на Кавказі… Будь-які точки, де зараз відбувається зміщення тектонічних політичних плит. Всі регіони почали рухатися, починаючи від Африки та закінчуючи Латинською Америкою. І Росія скрізь має свій інтерес.

Західні експерти полюбляють цитувати Корейську модель "заморозки". Мирної угоди між Кореями немає, формально корейська війна не закінчилася, але там немає "гарячої" фази. Так от, не буде ніякого корейського сценарію для України. Корейський сценарій виникав в певних історичних умовах того часу – 50-х років, і супроводжувався спроможністю країн, соціалістичних та капіталістичних світосистем, підтримувати цей розподіл. В нинішніх умовах ні у Заходу, ні у Росії немає можливості тримати цю "заморозку", немає ресурсів. Надто багато конфліктів, надто багато криз накопичилось. Необхідно переходити у щось нове. А ті, хто виступають за "заморозку", не мають коштів, щоб її тримати. Тому вона буде нетривалою, не до 2028 року точно.

На вашу думку, чи справді Москва має амбіції захопити більше імперського простору? Зокрема, завдати удару, скажімо, по країнах Балтії.

Я думаю, що це той сценарій, який як асиметричний крок Росія може здійснити, щоб завдати удару Заходу та примусити його до переговорів, визнання свого виключного статусу імперії.

Але це малоймовірно?

Я б не сказав. У 2019 році малоймовірною називали і атаку Росії на Україну.

Леся Лещенко

Леся Лещенко