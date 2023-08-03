За його словами, ЗСУ звільняють українську територію в умовах сильного супротиву ворога.

Збройні сили України продовжують просуватись на Бахмутському напрямку, а також руйнують плани ворога на інших ділянках фронту.

"Увесь день працював в органах управління та військових частинах, які виконують завдання на найбільш активних ділянках фронту", - розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, пише Telegram-канал Military Media Center.

За словами командувач, його робота була присвячена актуальним проблема збільшення темпів наступу, перспективам подальших дій й вирішенню питань, які заважають успішно виконати поставленні завдання. Крім того, він розглянув питання адекватного реагування на наступальні дії ворога, підвищення ефективності вогневого ураження, боротьби з дронами й забезпечення наших воїнів. Була проведена зустріч з молодшими командирами й представниками сержантського корпусу Збройних Сил.

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"Відбулася відверта розмова з усіх проблем, які потребують термінового вирішення. Для цього визначив конкретні завдання відповідним посадовим особам", - додав Сирський.

Як зазначається, попри активні наступальні дії окупантів на Купʼянському та Лиманському напрямках, Сили оборони продовжують зривати їхні плани й завдавати їм суттєвих втрат в особовому складі, техніці й також зменшувати наступальний потенціал.

"На Бахмутському напрямку продовжуємо проводити наступальні дії, крок за кроком, в умовах сильного супротиву ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи перемогу!", - підсумував Сирський.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Станом на ранок 3 серпня Росія втратила на фронті близько 247 850 осіб особового складу.

Наразі російські окупаційні війська намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.

Водночас на півдні завдяки вмілій роботі ЗСУ ворог лишився гармат та важливого обладнання.

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