На Херсонському напрямку відмінусовано понад чотири десятки загарбників.

Як повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, ракетно-артилерійські підрозділи знищили п’ять великокаліберних гармат, міномет, човен, станцію радіоелектронної боротьби. Також українські захисники утилізували два ударні та розвідувальний дрони противника, сім одиниць авто-бронетехніки та три російські пункти - польовий боєпостачання, управління безпілотними літальними апаратами і спостережний.

"Відмінусовано 41 окупанта", - додали у "Півдні".

Зазначається, що з учорашнього дня угруповання РФ у Чорному морі залишається розгорнутим у кількості 17 кораблів, серед яких два ракетоносії – надводний і підводний. Загальний залп "Калібрів" може сягати 12 ракет.

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"На тлі активності ворожої авіації та витриманої паузи в атаках, рівень ракетної загрози залишається дуже високим", - наголошують у командуванні.

За даними Назарова, протягом доби акваторію Дніпро-Бузького лиману ворог прострілював тричі, методично позначаючи свій контроль над морськими транспортними шляхами в регіоні.

Також ворог продовжує застосовувати тактичну авіацію із скиданням керованих авіабомб. За останню добу тричі противник атакував Бериславський та Херсонський напрямок. При цьому основними напрямками атак залишались населені пункти правобережної Херсонщини. Зокрема сам Херсон обстріляно 5 разів, вночі пошкоджено обласну бібліотеку та будівлю дипломатичної установи.

Також Назаров нагадав, що сьогодні зранку внаслідок артилерійського обстрілу у місті постраждало щонайменше три пасажири тролейбуса і чотири рятувальники, які гасили пожежу, виниклу від попереднього обстрілу.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, один з підрозділів бригади оперативного призначення Нацгвардії просунувся на понад 600 метрів в глиб оборони противника, на півтора кілометра по фронту та закріпилися на зайнятому рубежі. Також стало відомо, що на Мар'їнському та Бердянському напрямках нацгвардійці утримують оборону.

ЗСУ відбили контратаки російських окупантів на південному фронті. Також Сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут.

Загальні бойові втрати Росії в Україні вже орієнтовно склали близько 247 850 чоловік особового складу.

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