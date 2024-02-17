За його словами, підрозділи вийшли на підготовлені позиції.

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький прокоментував вихід українських підрозділів з Авдіївки Донецької області.

Як йдеться у заяві Білецького, Третя штурмова гідно билася з ворогом, який переважав і кількісно, і в озброєнні. Зараз воїни вийшли на підготовлені позиції.

"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває", - Андрій Білецький.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

В ніч на 17 лютого головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський оголосив про виведення наших підрозділів з Авдіївки.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довколо Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", - написав генерал.

Він зазначив, що українські захисники гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, а також завдали окупантам значних втрат в живій силі та техніці.

Важкі бої у місті продовжувалися вже тривалий час, вчора ввечері у оперативно-стратегічному угрупованні військ "Таврія" повідомили, що у російський полон потрапили декілька українських бійців.

У Третій окремій штурмовій бригаді зазначили, що загарбницькі війська майже оточили українські сили, але їм не вдалося замкнути кільце.

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