Ситуація у місті дуже складна.

В Авдіївці Донецької області російським загарбникам майже вдалося оточити українські сили, однак вони не змогли замкнути кільце.

Як ввечері розповів заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов, українські захисники вели бій по всіх напрямках. Вони змогли вирівняти критичне становище завдяки успішним рейдово-ударним діям 3-ї ОШБр та суміжних підрозділів, сказав він Українській правді.

Кудряшов додав, що ситуація залишається дуже складною. Попри співвідношення сил 1 до 7, російські загарбники не мають великих успіхів.

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Бої за Авдіївку: останні новини

Ввечері командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що російські загарбники кинули на штурм міста всі свої резерви, йдуть важкі бої.

За його словами, декілька українських захисників потрапили у полон до окупантів під час відходу на нові позиції.

Тим часом 3 ОШБр, яку раніше передислокували у місто для посилення українських сил, опублікувала відео з підвалів заводу "Коксохім", де вони укриваються від обстрілів російських загарбників.

За даними розвідки Великої Британії, окупанти втратили щонайменше 400 бойових машин піхоти та іншої важкої техніки, а також, імовірно, тисячі особового складу під час спроб захопити Авдіївку.

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