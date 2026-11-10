ЗСУ атакували авіаційний завод в РФ: вирує пожежа (відео)

OSINT-канали припускають, що ціллю ЗСУ став 123-й авіаремонтний завод, який обслуговує військові літаки РФ. Очевидці вже показали кадри з полум’ям на місці події.

У ніч проти 10 листопада Збройні сили України, ймовірно, атакували 123-й авіаційний ремонтний завод у Новгородській області Росії. Підприємство обслуговує військово-транспортну авіацію російської армії. Про ймовірну ціль удару повідомляють OSINT-канали.

123-й авіаційний ремонтний завод займається обслуговуванням літаків військово-транспортної авіації Росії. Зокрема, йдеться про Іл-76, Іл-78 та Л-410.

Після нічної атаки в мережі з'явилися відеозаписи, на яких видно полум'я на місці події. За даними спостерігачів, до заводу поїхали кілька пожежних автомобілів.

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Наразі офіційні представники України та Росії не коментували повідомлення про удар. Інформації про масштаби пошкоджень і можливі втрати також немає.

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Це не перша атака на підприємство. У березні цього року ЗСУ вже завдавали удару по заводу. Тоді було пошкоджено ангар, а також літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Крім того, минулої нчі ночі Санкт-Петербург і область зазнали масової атаки дронів, влада повідомила про "величезну кількість БПЛА" та ураження промислових об’єктів.

Повідомлялося про численні вибухи та роботу ППО, також у мережі з’являються кадри пожежі. За даними OSINT-аналітиків, уражено НПЗ у місті Кириші Ленінградської області (Киришинефтеоргсинтез). Це другий за обсягами переробки нафти НПЗ у Росії та єдиний подібний завод на північному заході РФ.

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