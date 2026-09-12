Дрони вдарили по аеродрому в Таганрозі і підприємствах ВПК: вирують пожежі (відео)

У Тольятті повідомляють про пожежу в районі хімічного підприємства, а в Таганрозі – про займання поблизу військового аеродрому.

У ніч проти 12 вересня в Росії пролунали вибухи в Тольятті Самарської області та Таганрозі Ростовської області. Після атаки безпілотників у містах виникли пожежі на території промислових об’єктів.

Про атаку повідомляли російські моніторингові Telegram-канали, а також губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев.

За попередньою інформацією моніторингових ресурсів, у Тольятті під удар міг потрапити хімічний завод "КуйбишевАзот". Очевидці опублікували відео пожежі в районі промислової зони міста.

Відео дня

"КуйбишевАзот" є одним із великих виробників хімічної продукції в Росії. Підприємство випускає, зокрема, аміак, карбамід, аміачну селітру, капролактам і поліамід.

Частина цієї продукції використовується у промисловості, а хімічні компоненти можуть мати значення для російського військово-промислового комплексу.

Водночас губернатор Самарської області заявив, що вночі російська протиповітряна оборона нібито відбивала "масований напад БпЛА".

Тим часом у Таганрозі вночі було чути кілька вибухів. Після цього в різних районах міста виникли пожежі. За даними OSINT-аналітиків ASTRA, один зі стовпів диму підіймався з боку військового аеродрому "Таганрог-Центральний". Там базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк Росії.

Неподалік розташований також 325-й авіаційний ремонтний завод, який займається ремонтом транспортних літаків та виробництвом комплектуючих до них.

Вранці Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження одного бойового літака окупантів. Деталей щодо цього ураження наразі нема. Ймовірно, літак було знищено під час атаки на аеродром в Таганрозі.

Ще одне займання супутникові дані зафіксували на території Таганрозького автомобільного заводу (ТагАЗ). За інформацією моніторингових ресурсів, там міг загорітися резервуар.

Територію збанкрутілого автозаводу нині використовують для різних промислових та військових потреб. Зокрема, повідомлялося про використання майданчиків для збирання ударних безпілотників.

Супутникова система NASA FIRMS також зафіксувала осередки пожежі в районі підприємства. На тлі атаки "Росавіація" повідомляла про тимчасове припинення роботи аеропорту "Курумоч" у Самарі.

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Нагадаємо, у ніч та вранці 12 вересня російські війська завдали ракетних і дронових ударів по Одесі, Кривому Рогу, Дніпру та Запоріжжю. Відомо про загиблих і постраждалих, пошкоджені житлові будинки та промислові підприємства.

Вчора російські загарбники вдарили по Києву, зокрема, по столичних автозаправних станціях.

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